Zeus Network zBTC kaina (ZBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZBTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,282$114,282
+0.60%1D
USD
Zeus Network zBTC (ZBTC) kainos grafikas realiu laiku
Zeus Network zBTC (ZBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 112,859$ 112,859
24 val. žemiausia
$ 114,282$ 114,282
24 val. aukščiausia

$ 112,859$ 112,859

$ 114,282$ 114,282

$ 123,873$ 123,873

$ 74,576$ 74,576

+0.45%

+0.56%

+3.62%

+3.62%

Zeus Network zBTC (ZBTC) realiojo laiko kaina yra $114,284. Per pastarąsias 24 valandas ZBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 112,859 iki aukščiausios $ 114,282 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZBTC kaina yra $ 123,873, o žemiausia – $ 74,576.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zeus Network zBTC (ZBTC) rinkos informacija

$ 47.54M
$ 47.54M$ 47.54M

--
----

$ 47.54M
$ 47.54M$ 47.54M

415.63
415.63 415.63

415.62856184
415.62856184 415.62856184

Dabartinė Zeus Network zBTC rinkos kapitalizacija yra $ 47.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZBTC apyvartoje yra 415.63 vienetų, o bendras kiekis siekia 415.62856184. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.54M

Zeus Network zBTC (ZBTC) kainos istorija USD

Šiandienos Zeus Network zBTC kainos pokytis į USD: $ +641.44.
Zeus Network zBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,439.8991148000.
Zeus Network zBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,935.6209648000.
Zeus Network zBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,360.16707654136.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +641.44+0.56%
30 dienų$ -4,439.8991148000-3.88%
60 dienų$ -3,935.6209648000-3.44%
90 dienų$ +9,360.16707654136+8.92%

Kas yra Zeus Network zBTC (ZBTC)

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Zeus Network zBTC (ZBTC) išteklius

Oficiali svetainė

Zeus Network zBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zeus Network zBTC (ZBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zeus Network zBTC (ZBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zeus Network zBTC prognozes.

Peržiūrėkite Zeus Network zBTC kainos prognozę dabar!

ZBTC į vietos valiutas

Zeus Network zBTC (ZBTC) Tokenomika

Supratimas apie Zeus Network zBTC (ZBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zeus Network zBTC (ZBTC)

Kiek Zeus Network zBTC(ZBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZBTC kaina USD valiuta yra 114,284USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZBTC į USD kaina?
Dabartinė ZBTC kaina USD valiuta yra $ 114,284. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zeus Network zBTC rinkos kapitalizacija?
ZBTC rinkos kapitalizacija yra $ 47.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZBTC apyvartoje?
ZBTC apyvartoje yra 415.63USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZBTC kaina?
ZBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 123,873USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZBTC kaina?
ZBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 74,576USD.
Kokia yra ZBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZBTC yra --USD.
Ar ZBTC kaina šiais metais kils?
ZBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.