Zegent AI (ZGEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZGEN kaina yra $ 0.00545982, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZGEN per pastarąją valandą pasikeitė +1.12%, per 24 valandas – +2.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Zegent AI rinkos kapitalizacija yra $ 80.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZGEN apyvartoje yra 827.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 827018766.6633686. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 80.84K
Šiandienos Zegent AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Zegent AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zegent AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zegent AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.68%
|30 dienų
|$ 0
|-23.32%
|60 dienų
|$ 0
|+96.65%
|90 dienų
|$ 0
|--
Experience AI Agents in your browser Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
