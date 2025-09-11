Daugiau apie ZEDXION

Zedxion kaina (ZEDXION)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZEDXION į USD – tiesioginė kaina:

$0.512042
$0.512042$0.512042
+1.10%1D
mexc
USD
Zedxion (ZEDXION) kainos grafikas realiu laiku
Zedxion (ZEDXION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.498897
$ 0.498897$ 0.498897
24 val. žemiausia
$ 0.51257
$ 0.51257$ 0.51257
24 val. aukščiausia

$ 0.498897
$ 0.498897$ 0.498897

$ 0.51257
$ 0.51257$ 0.51257

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+0.95%

+2.65%

+2.65%

Zedxion (ZEDXION) realiojo laiko kaina yra $0.510772. Per pastarąsias 24 valandas ZEDXION svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.498897 iki aukščiausios $ 0.51257 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEDXION kaina yra $ 1.45, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEDXION per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zedxion (ZEDXION) rinkos informacija

$ 62.47M
$ 62.47M$ 62.47M

--
----

$ 2.43B
$ 2.43B$ 2.43B

122.32M
122.32M 122.32M

4,756,558,137.0
4,756,558,137.0 4,756,558,137.0

Dabartinė Zedxion rinkos kapitalizacija yra $ 62.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZEDXION apyvartoje yra 122.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 4756558137.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.43B

Zedxion (ZEDXION) kainos istorija USD

Šiandienos Zedxion kainos pokytis į USD: $ +0.0047836.
Zedxion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003415021.
Zedxion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0724405964.
Zedxion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.10779403994389036.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0047836+0.95%
30 dienų$ +0.0003415021+0.07%
60 dienų$ +0.0724405964+14.18%
90 dienų$ +0.10779403994389036+26.75%

Kas yra Zedxion (ZEDXION)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."

Zedxion (ZEDXION) išteklius

Oficiali svetainė

Zedxion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zedxion (ZEDXION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zedxion (ZEDXION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zedxion prognozes.

Peržiūrėkite Zedxion kainos prognozę dabar!

ZEDXION į vietos valiutas

Zedxion (ZEDXION) Tokenomika

Supratimas apie Zedxion (ZEDXION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEDXIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zedxion (ZEDXION)

Kiek Zedxion(ZEDXION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEDXION kaina USD valiuta yra 0.510772USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEDXION į USD kaina?
Dabartinė ZEDXION kaina USD valiuta yra $ 0.510772. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zedxion rinkos kapitalizacija?
ZEDXION rinkos kapitalizacija yra $ 62.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEDXION apyvartoje?
ZEDXION apyvartoje yra 122.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEDXION kaina?
ZEDXION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEDXION kaina?
ZEDXION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZEDXION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEDXION yra --USD.
Ar ZEDXION kaina šiais metais kils?
ZEDXION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEDXION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Zedxion (ZEDXION) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

