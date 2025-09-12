Daugiau apie ZUSD

Zasset zUSD logotipas

Zasset zUSD kaina (ZUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.814178
+1.90%1D
USD
Zasset zUSD (ZUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:53:05(UTC+8)

Zasset zUSD (ZUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.798635
24 val. žemiausia
$ 0.816005
24 val. aukščiausia

$ 0.798635
$ 0.816005
$ 1.36
$ 0.178833
+0.04%

+1.95%

+0.31%

+0.31%

Zasset zUSD (ZUSD) realiojo laiko kaina yra $0.814178. Per pastarąsias 24 valandas ZUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.798635 iki aukščiausios $ 0.816005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZUSD kaina yra $ 1.36, o žemiausia – $ 0.178833.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zasset zUSD (ZUSD) rinkos informacija

$ 77.10K
--
$ 77.10K
94.71K
94,705.35102583119
Dabartinė Zasset zUSD rinkos kapitalizacija yra $ 77.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZUSD apyvartoje yra 94.71K vienetų, o bendras kiekis siekia 94705.35102583119. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.10K

Zasset zUSD (ZUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Zasset zUSD kainos pokytis į USD: $ +0.01554268.
Zasset zUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007558828.
Zasset zUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0786168648.
Zasset zUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1184229763526708.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01554268+1.95%
30 dienų$ +0.0007558828+0.09%
60 dienų$ -0.0786168648-9.65%
90 dienų$ +0.1184229763526708+17.02%

Kas yra Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

Zasset zUSD (ZUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Zasset zUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zasset zUSD (ZUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zasset zUSD (ZUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zasset zUSD prognozes.

Peržiūrėkite Zasset zUSD kainos prognozę dabar!

ZUSD į vietos valiutas

Zasset zUSD (ZUSD) Tokenomika

Supratimas apie Zasset zUSD (ZUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zasset zUSD (ZUSD)

Kiek Zasset zUSD(ZUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZUSD kaina USD valiuta yra 0.814178USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZUSD į USD kaina?
Dabartinė ZUSD kaina USD valiuta yra $ 0.814178. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zasset zUSD rinkos kapitalizacija?
ZUSD rinkos kapitalizacija yra $ 77.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZUSD apyvartoje?
ZUSD apyvartoje yra 94.71KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZUSD kaina?
ZUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.36USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZUSD kaina?
ZUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.178833USD.
Kokia yra ZUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZUSD yra --USD.
Ar ZUSD kaina šiais metais kils?
ZUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
