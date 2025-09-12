Daugiau apie ZARP

ZARP Stablecoin (ZARP) kainos grafikas realiu laiku
ZARP Stablecoin (ZARP) kainos informacija (USD)

ZARP Stablecoin (ZARP) realiojo laiko kaina yra $0.056003. Per pastarąsias 24 valandas ZARP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05573 iki aukščiausios $ 0.056531 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZARP kaina yra $ 0.058997, o žemiausia – $ 0.04593778.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZARP per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė ZARP Stablecoin rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZARP apyvartoje yra 63.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 63857240.83270887. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.58M

ZARP Stablecoin (ZARP) kainos istorija USD

Šiandienos ZARP Stablecoin kainos pokytis į USD: $ -0.00014742474430909.
ZARP Stablecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000545301.
ZARP Stablecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005008628.
ZARP Stablecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007503161973213.

Kas yra ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ZARP Stablecoin (ZARP) Tokenomika

Supratimas apie ZARP Stablecoin (ZARP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZARPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZARP Stablecoin (ZARP)

Kiek ZARP Stablecoin(ZARP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZARP kaina USD valiuta yra 0.056003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZARP į USD kaina?
Dabartinė ZARP kaina USD valiuta yra $ 0.056003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZARP Stablecoin rinkos kapitalizacija?
ZARP rinkos kapitalizacija yra $ 3.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZARP apyvartoje?
ZARP apyvartoje yra 63.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZARP kaina?
ZARP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.058997USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZARP kaina?
ZARP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04593778USD.
Kokia yra ZARP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZARP yra --USD.
Ar ZARP kaina šiais metais kils?
ZARP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZARP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.