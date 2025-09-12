ZambesiGold kaina (ZGD)
--
-12.49%
+22.50%
+22.50%
ZambesiGold (ZGD) realiojo laiko kaina yra $0.04900912. Per pastarąsias 24 valandas ZGD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04700649 iki aukščiausios $ 0.056012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZGD kaina yra $ 2.5, o žemiausia – $ 0.01801056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZGD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -12.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ZambesiGold rinkos kapitalizacija yra $ 2.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZGD apyvartoje yra 41.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 177000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.67M
Šiandienos ZambesiGold kainos pokytis į USD: $ -0.00700062321899273.
ZambesiGold 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0075961244.
ZambesiGold 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0193661351.
ZambesiGold 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.03202343829148012.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00700062321899273
|-12.49%
|30 dienų
|$ -0.0075961244
|-15.49%
|60 dienų
|$ -0.0193661351
|-39.51%
|90 dienų
|$ -0.03202343829148012
|-39.51%
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos ZambesiGold (ZGD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZambesiGold (ZGD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZambesiGold prognozes.
Peržiūrėkite ZambesiGold kainos prognozę dabar!
Supratimas apie ZambesiGold (ZGD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZGDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.