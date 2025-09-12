Daugiau apie ZGD

ZambesiGold logotipas

ZambesiGold kaina (ZGD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ZGD į USD – tiesioginė kaina:

$0.04900912
$0.04900912$0.04900912
-12.40%1D
mexc
USD
ZambesiGold (ZGD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:06:17(UTC+8)

ZambesiGold (ZGD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04700649
$ 0.04700649$ 0.04700649
24 val. žemiausia
$ 0.056012
$ 0.056012$ 0.056012
24 val. aukščiausia

$ 0.04700649
$ 0.04700649$ 0.04700649

$ 0.056012
$ 0.056012$ 0.056012

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.01801056
$ 0.01801056$ 0.01801056

--

-12.49%

+22.50%

+22.50%

ZambesiGold (ZGD) realiojo laiko kaina yra $0.04900912. Per pastarąsias 24 valandas ZGD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04700649 iki aukščiausios $ 0.056012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZGD kaina yra $ 2.5, o žemiausia – $ 0.01801056.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZGD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -12.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZambesiGold (ZGD) rinkos informacija

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

--
----

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

41.90M
41.90M 41.90M

177,000,000.0
177,000,000.0 177,000,000.0

Dabartinė ZambesiGold rinkos kapitalizacija yra $ 2.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZGD apyvartoje yra 41.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 177000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.67M

ZambesiGold (ZGD) kainos istorija USD

Šiandienos ZambesiGold kainos pokytis į USD: $ -0.00700062321899273.
ZambesiGold 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0075961244.
ZambesiGold 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0193661351.
ZambesiGold 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.03202343829148012.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00700062321899273-12.49%
30 dienų$ -0.0075961244-15.49%
60 dienų$ -0.0193661351-39.51%
90 dienų$ -0.03202343829148012-39.51%

Kas yra ZambesiGold (ZGD)

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

ZambesiGold (ZGD) išteklius

ZambesiGold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZambesiGold (ZGD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZambesiGold (ZGD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZambesiGold prognozes.

Peržiūrėkite ZambesiGold kainos prognozę dabar!

ZGD į vietos valiutas

ZambesiGold (ZGD) Tokenomika

Supratimas apie ZambesiGold (ZGD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZGDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZambesiGold (ZGD)

Kiek ZambesiGold(ZGD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZGD kaina USD valiuta yra 0.04900912USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZGD į USD kaina?
Dabartinė ZGD kaina USD valiuta yra $ 0.04900912. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZambesiGold rinkos kapitalizacija?
ZGD rinkos kapitalizacija yra $ 2.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZGD apyvartoje?
ZGD apyvartoje yra 41.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZGD kaina?
ZGD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.5USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZGD kaina?
ZGD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01801056USD.
Kokia yra ZGD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZGD yra --USD.
Ar ZGD kaina šiais metais kils?
ZGD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZGD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
