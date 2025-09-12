Daugiau apie YUNA

YUNA Kainos informacija

YUNA Baltoji knyga

YUNA Oficiali svetainė

YUNA Tokenomika

YUNA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Yuna Bite logotipas

Yuna Bite kaina (YUNA)

Neįtraukta į sąrašą

1 YUNA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Yuna Bite (YUNA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:52:27(UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-1.39%

+26.12%

+26.12%

Yuna Bite (YUNA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YUNA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YUNA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YUNA per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yuna Bite (YUNA) rinkos informacija

$ 8.79K
$ 8.79K$ 8.79K

--
----

$ 8.79K
$ 8.79K$ 8.79K

999.47M
999.47M 999.47M

999,471,415.393379
999,471,415.393379 999,471,415.393379

Dabartinė Yuna Bite rinkos kapitalizacija yra $ 8.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YUNA apyvartoje yra 999.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 999471415.393379. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.79K

Yuna Bite (YUNA) kainos istorija USD

Šiandienos Yuna Bite kainos pokytis į USD: $ 0.
Yuna Bite 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yuna Bite 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yuna Bite 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.39%
30 dienų$ 0-6.39%
60 dienų$ 0-88.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yuna Bite (YUNA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Yuna Bite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yuna Bite (YUNA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yuna Bite (YUNA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yuna Bite prognozes.

Peržiūrėkite Yuna Bite kainos prognozę dabar!

YUNA į vietos valiutas

Yuna Bite (YUNA) Tokenomika

Supratimas apie Yuna Bite (YUNA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YUNAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yuna Bite (YUNA)

Kiek Yuna Bite(YUNA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YUNA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YUNA į USD kaina?
Dabartinė YUNA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yuna Bite rinkos kapitalizacija?
YUNA rinkos kapitalizacija yra $ 8.79KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YUNA apyvartoje?
YUNA apyvartoje yra 999.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YUNA kaina?
YUNA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YUNA kaina?
YUNA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YUNA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YUNA yra --USD.
Ar YUNA kaina šiais metais kils?
YUNA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YUNA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:52:27(UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.