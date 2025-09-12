Daugiau apie ALIVE

Yumiko AI logotipas

Yumiko AI kaina (ALIVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALIVE į USD – tiesioginė kaina:

+3.90%1D
USD
Yumiko AI (ALIVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:11:15(UTC+8)

Yumiko AI (ALIVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.38%

+3.96%

+15.09%

+15.09%

Yumiko AI (ALIVE) realiojo laiko kaina yra $0.00001864. Per pastarąsias 24 valandas ALIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001779 iki aukščiausios $ 0.00001878 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALIVE kaina yra $ 0.00064343, o žemiausia – $ 0.00000904.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +3.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yumiko AI (ALIVE) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Yumiko AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALIVE apyvartoje yra 997.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 997944801.171861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.61K

Yumiko AI (ALIVE) kainos istorija USD

Šiandienos Yumiko AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Yumiko AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000035627.
Yumiko AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000075389.
Yumiko AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000004672195122859909.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.96%
30 dienų$ +0.0000035627+19.11%
60 dienų$ +0.0000075389+40.44%
90 dienų$ +0.000004672195122859909+33.45%

Kas yra Yumiko AI (ALIVE)

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yumiko AI (ALIVE) išteklius

Oficiali svetainė

Yumiko AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yumiko AI (ALIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yumiko AI (ALIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yumiko AI prognozes.

Peržiūrėkite Yumiko AI kainos prognozę dabar!

ALIVE į vietos valiutas

Yumiko AI (ALIVE) Tokenomika

Supratimas apie Yumiko AI (ALIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yumiko AI (ALIVE)

Kiek Yumiko AI(ALIVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALIVE kaina USD valiuta yra 0.00001864USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALIVE į USD kaina?
Dabartinė ALIVE kaina USD valiuta yra $ 0.00001864. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yumiko AI rinkos kapitalizacija?
ALIVE rinkos kapitalizacija yra $ 18.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALIVE apyvartoje?
ALIVE apyvartoje yra 997.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALIVE kaina?
ALIVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00064343USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALIVE kaina?
ALIVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000904USD.
Kokia yra ALIVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALIVE yra --USD.
Ar ALIVE kaina šiais metais kils?
ALIVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALIVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:11:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.