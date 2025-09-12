Yumiko AI kaina (ALIVE)
Yumiko AI (ALIVE) realiojo laiko kaina yra $0.00001864. Per pastarąsias 24 valandas ALIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001779 iki aukščiausios $ 0.00001878 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALIVE kaina yra $ 0.00064343, o žemiausia – $ 0.00000904.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +3.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Yumiko AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALIVE apyvartoje yra 997.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 997944801.171861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.61K
Šiandienos Yumiko AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Yumiko AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000035627.
Yumiko AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000075389.
Yumiko AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000004672195122859909.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.96%
|30 dienų
|$ +0.0000035627
|+19.11%
|60 dienų
|$ +0.0000075389
|+40.44%
|90 dienų
|$ +0.000004672195122859909
|+33.45%
Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.
Kiek kainuos Yumiko AI (ALIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yumiko AI (ALIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yumiko AI prognozes.
Peržiūrėkite Yumiko AI kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Yumiko AI (ALIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
