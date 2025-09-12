Daugiau apie $YUMI

Yumi logotipas

Yumi kaina ($YUMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 $YUMI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Yumi ($YUMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:52:45(UTC+8)

Yumi ($YUMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00728927
$ 0.00728927$ 0.00728927

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.71%

+9.10%

+9.10%

Yumi ($YUMI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $YUMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $YUMI kaina yra $ 0.00728927, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $YUMI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yumi ($YUMI) rinkos informacija

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

--
----

$ 32.60K
$ 32.60K$ 32.60K

833.56M
833.56M 833.56M

833,559,231.718926
833,559,231.718926 833,559,231.718926

Dabartinė Yumi rinkos kapitalizacija yra $ 32.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $YUMI apyvartoje yra 833.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 833559231.718926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.60K

Yumi ($YUMI) kainos istorija USD

Šiandienos Yumi kainos pokytis į USD: $ 0.
Yumi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yumi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yumi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.71%
30 dienų$ 0+12.34%
60 dienų$ 0+20.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra Yumi ($YUMI)

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yumi ($YUMI) išteklius

Oficiali svetainė

Yumi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yumi ($YUMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yumi ($YUMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yumi prognozes.

Peržiūrėkite Yumi kainos prognozę dabar!

$YUMI į vietos valiutas

Yumi ($YUMI) Tokenomika

Supratimas apie Yumi ($YUMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $YUMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yumi ($YUMI)

Kiek Yumi($YUMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $YUMI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $YUMI į USD kaina?
Dabartinė $YUMI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yumi rinkos kapitalizacija?
$YUMI rinkos kapitalizacija yra $ 32.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $YUMI apyvartoje?
$YUMI apyvartoje yra 833.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $YUMI kaina?
$YUMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00728927USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $YUMI kaina?
$YUMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $YUMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $YUMI yra --USD.
Ar $YUMI kaina šiais metais kils?
$YUMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $YUMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:52:45(UTC+8)

Yumi ($YUMI) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.