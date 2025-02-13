your outie (OUTIE) Tokenomika

your outie (OUTIE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieyour outie (OUTIE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

your outie (OUTIE) Informacija

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://www.youroutie.xyz

your outie (OUTIE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius your outie (OUTIE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 22.45K
$ 22.45K$ 22.45K
Bendra pasiūla:
$ 999.15M
$ 999.15M$ 999.15M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.15M
$ 999.15M$ 999.15M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 22.45K
$ 22.45K$ 22.45K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001398
$ 0.00001398$ 0.00001398
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

your outie (OUTIE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti your outie (OUTIE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OUTIE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OUTIE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OUTIE tokenomiką, galite peržiūrėti OUTIE tokeno kainą realiuoju laiku!

OUTIE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda OUTIE? Mūsų OUTIE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.