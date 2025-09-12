Daugiau apie YBO

YBO Kainos informacija

YBO Oficiali svetainė

YBO Tokenomika

YBO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Young Boys Fan Token logotipas

Young Boys Fan Token kaina (YBO)

Neįtraukta į sąrašą

1 YBO į USD – tiesioginė kaina:

$0.052264
$0.052264$0.052264
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Young Boys Fan Token (YBO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:08:02(UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.052259
$ 0.052259$ 0.052259
24 val. žemiausia
$ 0.052268
$ 0.052268$ 0.052268
24 val. aukščiausia

$ 0.052259
$ 0.052259$ 0.052259

$ 0.052268
$ 0.052268$ 0.052268

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

$ 0.051836
$ 0.051836$ 0.051836

-0.00%

-0.00%

-0.13%

-0.13%

Young Boys Fan Token (YBO) realiojo laiko kaina yra $0.052264. Per pastarąsias 24 valandas YBO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.052259 iki aukščiausios $ 0.052268 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YBO kaina yra $ 6.44, o žemiausia – $ 0.051836.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YBO per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Young Boys Fan Token (YBO) rinkos informacija

$ 62.59K
$ 62.59K$ 62.59K

--
----

$ 261.32K
$ 261.32K$ 261.32K

1.20M
1.20M 1.20M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Dabartinė Young Boys Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 62.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YBO apyvartoje yra 1.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.32K

Young Boys Fan Token (YBO) kainos istorija USD

Šiandienos Young Boys Fan Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Young Boys Fan Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0138086400.
Young Boys Fan Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0209492508.
Young Boys Fan Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.05095636103407052.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ -0.0138086400-26.42%
60 dienų$ -0.0209492508-40.08%
90 dienų$ -0.05095636103407052-49.36%

Kas yra Young Boys Fan Token (YBO)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Young Boys Fan Token (YBO) išteklius

Oficiali svetainė

Young Boys Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Young Boys Fan Token (YBO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Young Boys Fan Token (YBO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Young Boys Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Young Boys Fan Token kainos prognozę dabar!

YBO į vietos valiutas

Young Boys Fan Token (YBO) Tokenomika

Supratimas apie Young Boys Fan Token (YBO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YBOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Young Boys Fan Token (YBO)

Kiek Young Boys Fan Token(YBO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YBO kaina USD valiuta yra 0.052264USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YBO į USD kaina?
Dabartinė YBO kaina USD valiuta yra $ 0.052264. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Young Boys Fan Token rinkos kapitalizacija?
YBO rinkos kapitalizacija yra $ 62.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YBO apyvartoje?
YBO apyvartoje yra 1.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YBO kaina?
YBO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.44USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YBO kaina?
YBO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.051836USD.
Kokia yra YBO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YBO yra --USD.
Ar YBO kaina šiais metais kils?
YBO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YBO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:08:02(UTC+8)

Young Boys Fan Token (YBO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.