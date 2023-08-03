Youcoin (YOU) Tokenomika
Youcoin (YOU) Informacija
What is the project about? Youcoin is a decentralized protocol focusing on proof of personhood and reputation within the digital world. Designed to foster trust and authenticity without reliance on centralized entities, Youcoin introduces a revolutionary way to approach identity and reputation. Through this protocol, individuals are empowered to control their identity, build their reputation, and engage in digital interactions with confidence.
What makes your project unique? Youcoin aims to reshape the landscape of identity and reputation in the digital world. By decentralizing these aspects, it removes reliance on centralized and often exclusionary systems, such as government-backed identification or credit scores. Its social-based verification fosters a more inclusive and human-centric approach to identity, empowering individuals and communities alike.
History of your project. Youcoin development began 6 months ago, with a public announcement and token launch on 3 Aug 2023.
What’s next for your project? In Aug 2023, our whitepaper with detailed technical implementation will be released, along with a PoC detailing how our reputation protocol works. Efforts to bring ecosystem partners on board will also begin.
What can your token be used for? The YOU token is designed to have governance properties, empowering users by giving them a say over the future of the protocol. After launch, the YOU core contributors will collaborate with the community and ecosystem partners on key decisions and future initiatives for the protocol and token.
Youcoin (YOU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Youcoin (YOU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Youcoin (YOU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Youcoin (YOU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų YOU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek YOU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate YOU tokenomiką, galite peržiūrėti YOU tokeno kainą realiuoju laiku!
YOU kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda YOU? Mūsų YOU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.