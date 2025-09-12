You Dont Want This Life kaina (YDWTL)
--
--
0.00%
0.00%
You Dont Want This Life (YDWTL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YDWTL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YDWTL kaina yra $ 0.00221643, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YDWTL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė You Dont Want This Life rinkos kapitalizacija yra $ 4.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YDWTL apyvartoje yra 997.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 997602245.435815. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.41K
Šiandienos You Dont Want This Life kainos pokytis į USD: $ 0.
You Dont Want This Life 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
You Dont Want This Life 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
You Dont Want This Life 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+8.35%
|60 dienų
|$ 0
|+2.48%
|90 dienų
|$ 0
|--
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
Kiek kainuos You Dont Want This Life (YDWTL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų You Dont Want This Life (YDWTL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes You Dont Want This Life prognozes.
Peržiūrėkite You Dont Want This Life kainos prognozę dabar!
Supratimas apie You Dont Want This Life (YDWTL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YDWTLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
