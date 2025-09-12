Daugiau apie YOOMI

Yoomi kaina (YOOMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 YOOMI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Yoomi (YOOMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:11:01(UTC+8)

Yoomi (YOOMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133375
$ 0.00133375$ 0.00133375

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yoomi (YOOMI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas YOOMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YOOMI kaina yra $ 0.00133375, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YOOMI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yoomi (YOOMI) rinkos informacija

$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K

--
----

$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K

954.98M
954.98M 954.98M

954,983,262.761494
954,983,262.761494 954,983,262.761494

Dabartinė Yoomi rinkos kapitalizacija yra $ 7.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YOOMI apyvartoje yra 954.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 954983262.761494. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.52K

Yoomi (YOOMI) kainos istorija USD

Šiandienos Yoomi kainos pokytis į USD: $ 0.
Yoomi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yoomi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Yoomi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+16.61%
60 dienų$ 0+28.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra Yoomi (YOOMI)

My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yoomi (YOOMI) išteklius

Oficiali svetainė

Yoomi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yoomi (YOOMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yoomi (YOOMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yoomi prognozes.

Peržiūrėkite Yoomi kainos prognozę dabar!

YOOMI į vietos valiutas

Yoomi (YOOMI) Tokenomika

Supratimas apie Yoomi (YOOMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YOOMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yoomi (YOOMI)

Kiek Yoomi(YOOMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YOOMI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YOOMI į USD kaina?
Dabartinė YOOMI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yoomi rinkos kapitalizacija?
YOOMI rinkos kapitalizacija yra $ 7.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YOOMI apyvartoje?
YOOMI apyvartoje yra 954.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YOOMI kaina?
YOOMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00133375USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YOOMI kaina?
YOOMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YOOMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YOOMI yra --USD.
Ar YOOMI kaina šiais metais kils?
YOOMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YOOMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Yoomi (YOOMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

