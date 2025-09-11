Daugiau apie YNBNBX

YNBNBX Kainos informacija

YNBNBX Oficiali svetainė

YNBNBX Tokenomika

YNBNBX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ynBNB MAX logotipas

ynBNB MAX kaina (YNBNBX)

Neįtraukta į sąrašą

1 YNBNBX į USD – tiesioginė kaina:

$924.09
$924.09$924.09
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ynBNB MAX (YNBNBX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:22(UTC+8)

ynBNB MAX (YNBNBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 918.09
$ 918.09$ 918.09
24 val. žemiausia
$ 935.24
$ 935.24$ 935.24
24 val. aukščiausia

$ 918.09
$ 918.09$ 918.09

$ 935.24
$ 935.24$ 935.24

$ 938.0
$ 938.0$ 938.0

$ 509.98
$ 509.98$ 509.98

+0.16%

-1.19%

+5.26%

+5.26%

ynBNB MAX (YNBNBX) realiojo laiko kaina yra $924.09. Per pastarąsias 24 valandas YNBNBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 918.09 iki aukščiausios $ 935.24 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YNBNBX kaina yra $ 938.0, o žemiausia – $ 509.98.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YNBNBX per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – -1.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ynBNB MAX (YNBNBX) rinkos informacija

$ 28.14M
$ 28.14M$ 28.14M

--
----

$ 28.14M
$ 28.14M$ 28.14M

30.44K
30.44K 30.44K

30,438.59857932405
30,438.59857932405 30,438.59857932405

Dabartinė ynBNB MAX rinkos kapitalizacija yra $ 28.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YNBNBX apyvartoje yra 30.44K vienetų, o bendras kiekis siekia 30438.59857932405. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.14M

ynBNB MAX (YNBNBX) kainos istorija USD

Šiandienos ynBNB MAX kainos pokytis į USD: $ -11.1521306325533.
ynBNB MAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +111.1305089460.
ynBNB MAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +274.4366178360.
ynBNB MAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +258.3358623529571.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -11.1521306325533-1.19%
30 dienų$ +111.1305089460+12.03%
60 dienų$ +274.4366178360+29.70%
90 dienų$ +258.3358623529571+38.80%

Kas yra ynBNB MAX (YNBNBX)

ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ynBNB MAX (YNBNBX) išteklius

Oficiali svetainė

ynBNB MAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ynBNB MAX (YNBNBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ynBNB MAX (YNBNBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ynBNB MAX prognozes.

Peržiūrėkite ynBNB MAX kainos prognozę dabar!

YNBNBX į vietos valiutas

ynBNB MAX (YNBNBX) Tokenomika

Supratimas apie ynBNB MAX (YNBNBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YNBNBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ynBNB MAX (YNBNBX)

Kiek ynBNB MAX(YNBNBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YNBNBX kaina USD valiuta yra 924.09USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YNBNBX į USD kaina?
Dabartinė YNBNBX kaina USD valiuta yra $ 924.09. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ynBNB MAX rinkos kapitalizacija?
YNBNBX rinkos kapitalizacija yra $ 28.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YNBNBX apyvartoje?
YNBNBX apyvartoje yra 30.44KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YNBNBX kaina?
YNBNBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 938.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YNBNBX kaina?
YNBNBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 509.98USD.
Kokia yra YNBNBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YNBNBX yra --USD.
Ar YNBNBX kaina šiais metais kils?
YNBNBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YNBNBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:51:22(UTC+8)

ynBNB MAX (YNBNBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.