YieldNest Restaked ETH logotipas

YieldNest Restaked ETH kaina (YNETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 YNETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,437.69
$4,437.69
-1.70%1D
mexc
USD
YieldNest Restaked ETH (YNETH) kainos grafikas realiu laiku
YieldNest Restaked ETH (YNETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,403.32
24 val. žemiausia
$ 4,523.74
24 val. aukščiausia

$ 4,403.32
$ 4,523.74
$ 4,892.64
$ 1,432.9
--

-1.70%

-0.73%

-0.73%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) realiojo laiko kaina yra $4,437.69. Per pastarąsias 24 valandas YNETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,403.32 iki aukščiausios $ 4,523.74 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YNETH kaina yra $ 4,892.64, o žemiausia – $ 1,432.9.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YNETH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) rinkos informacija

$ 23.79M
$ 23.79M

--
$ 23.79M
$ 23.79M

5.36K
5.36K

5,361.877321340422
5,361.877321340422

Dabartinė YieldNest Restaked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 23.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YNETH apyvartoje yra 5.36K vienetų, o bendras kiekis siekia 5361.877321340422. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.79M

YieldNest Restaked ETH (YNETH) kainos istorija USD

Šiandienos YieldNest Restaked ETH kainos pokytis į USD: $ -77.072691071525.
YieldNest Restaked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -43.9375686900.
YieldNest Restaked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,044.7393331540.
YieldNest Restaked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,848.550928542646.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -77.072691071525-1.70%
30 dienų$ -43.9375686900-0.99%
60 dienų$ +2,044.7393331540+46.08%
90 dienų$ +1,848.550928542646+71.40%

Kas yra YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

YieldNest Restaked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YieldNest Restaked ETH (YNETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YieldNest Restaked ETH (YNETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YieldNest Restaked ETH prognozes.

Peržiūrėkite YieldNest Restaked ETH kainos prognozę dabar!

YNETH į vietos valiutas

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Tokenomika

Supratimas apie YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YNETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Kiek YieldNest Restaked ETH(YNETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YNETH kaina USD valiuta yra 4,437.69USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YNETH į USD kaina?
Dabartinė YNETH kaina USD valiuta yra $ 4,437.69. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YieldNest Restaked ETH rinkos kapitalizacija?
YNETH rinkos kapitalizacija yra $ 23.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YNETH apyvartoje?
YNETH apyvartoje yra 5.36KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YNETH kaina?
YNETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,892.64USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YNETH kaina?
YNETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,432.9USD.
Kokia yra YNETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YNETH yra --USD.
Ar YNETH kaina šiais metais kils?
YNETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YNETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.