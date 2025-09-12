yBGT kaina (YBGT)
yBGT (YBGT) realiojo laiko kaina yra $4.31. Per pastarąsias 24 valandas YBGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YBGT kaina yra $ 6.59, o žemiausia – $ 4.25.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YBGT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė yBGT rinkos kapitalizacija yra $ 872.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YBGT apyvartoje yra 202.46K vienetų, o bendras kiekis siekia 202462.74660219206. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 872.58K
Šiandienos yBGT kainos pokytis į USD: $ 0.
yBGT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
yBGT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
yBGT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dienų
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dienų
|$ 0
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
Supratimas apie yBGT (YBGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YBGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
