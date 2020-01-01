Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Tokenomika
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision.
The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų YAYSTONE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek YAYSTONE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate YAYSTONE tokenomiką, galite peržiūrėti YAYSTONE tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.