YAM kaina (YAM)

Neįtraukta į sąrašą

1 YAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.02737371
+1.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
YAM (YAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:36(UTC+8)

YAM (YAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02550434
24 val. žemiausia
$ 0.02799497
24 val. aukščiausia

$ 0.02550434
$ 0.02799497
$ 41.4
$ 0.01749218
+0.03%

+1.52%

+9.96%

+9.96%

YAM (YAM) realiojo laiko kaina yra $0.02739352. Per pastarąsias 24 valandas YAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02550434 iki aukščiausios $ 0.02799497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAM kaina yra $ 41.4, o žemiausia – $ 0.01749218.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

YAM (YAM) rinkos informacija

$ 405.04K
--
$ 415.28K
14.79M
15,164,602.98056744
Dabartinė YAM rinkos kapitalizacija yra $ 405.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YAM apyvartoje yra 14.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 15164602.98056744. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 415.28K

YAM (YAM) kainos istorija USD

Šiandienos YAM kainos pokytis į USD: $ +0.00041126.
YAM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0119024214.
YAM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0097133148.
YAM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.020083132181897894.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00041126+1.52%
30 dienų$ -0.0119024214-43.44%
60 dienų$ -0.0097133148-35.45%
90 dienų$ -0.020083132181897894-42.30%

Kas yra YAM (YAM)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

YAM (YAM) išteklius

Oficiali svetainė

YAM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos YAM (YAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų YAM (YAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes YAM prognozes.

Peržiūrėkite YAM kainos prognozę dabar!

YAM į vietos valiutas

YAM (YAM) Tokenomika

Supratimas apie YAM (YAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie YAM (YAM)

Kiek YAM(YAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YAM kaina USD valiuta yra 0.02739352USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YAM į USD kaina?
Dabartinė YAM kaina USD valiuta yra $ 0.02739352. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra YAM rinkos kapitalizacija?
YAM rinkos kapitalizacija yra $ 405.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YAM apyvartoje?
YAM apyvartoje yra 14.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YAM kaina?
YAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 41.4USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YAM kaina?
YAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01749218USD.
Kokia yra YAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YAM yra --USD.
Ar YAM kaina šiais metais kils?
YAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.