Yaku logotipas

Yaku kaina (YAKU)

Neįtraukta į sąrašą

1 YAKU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00111738
$0.00111738$0.00111738
+2.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Yaku (YAKU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:20:07(UTC+8)

Yaku (YAKU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00109054
$ 0.00109054$ 0.00109054
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109054
$ 0.00109054$ 0.00109054

$ 0.06482
$ 0.06482$ 0.06482

$ 0
$ 0$ 0

+5.39%

+2.46%

-10.07%

-10.07%

Yaku (YAKU) realiojo laiko kaina yra $0.00111738. Per pastarąsias 24 valandas YAKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00109054 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YAKU kaina yra $ 0.06482, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YAKU per pastarąją valandą pasikeitė +5.39%, per 24 valandas – +2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yaku (YAKU) rinkos informacija

$ 553.43K
$ 553.43K$ 553.43K

--
----

$ 558.69K
$ 558.69K$ 558.69K

495.30M
495.30M 495.30M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė Yaku rinkos kapitalizacija yra $ 553.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YAKU apyvartoje yra 495.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 558.69K

Yaku (YAKU) kainos istorija USD

Šiandienos Yaku kainos pokytis į USD: $ 0.
Yaku 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000689560.
Yaku 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003329643.
Yaku 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001139759322480705.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.46%
30 dienų$ -0.0000689560-6.17%
60 dienų$ -0.0003329643-29.79%
90 dienų$ -0.001139759322480705-50.49%

Kas yra Yaku (YAKU)

The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yaku (YAKU) išteklius

Oficiali svetainė

Yaku kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yaku (YAKU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yaku (YAKU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yaku prognozes.

Peržiūrėkite Yaku kainos prognozę dabar!

YAKU į vietos valiutas

Yaku (YAKU) Tokenomika

Supratimas apie Yaku (YAKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YAKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yaku (YAKU)

Kiek Yaku(YAKU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YAKU kaina USD valiuta yra 0.00111738USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YAKU į USD kaina?
Dabartinė YAKU kaina USD valiuta yra $ 0.00111738. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yaku rinkos kapitalizacija?
YAKU rinkos kapitalizacija yra $ 553.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YAKU apyvartoje?
YAKU apyvartoje yra 495.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YAKU kaina?
YAKU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06482USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YAKU kaina?
YAKU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra YAKU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YAKU yra --USD.
Ar YAKU kaina šiais metais kils?
YAKU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YAKU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:20:07(UTC+8)

