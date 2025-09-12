Xspectra Ai kaina ($XAI)
Xspectra Ai ($XAI) realiojo laiko kaina yra $0.001586. Per pastarąsias 24 valandas $XAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $XAI kaina yra $ 0.093458, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $XAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Xspectra Ai rinkos kapitalizacija yra $ 15.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $XAI apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.86K
Šiandienos Xspectra Ai kainos pokytis į USD: $ 0.
Xspectra Ai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001343051.
Xspectra Ai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003695346.
Xspectra Ai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0001343051
|-8.46%
|60 dienų
|$ +0.0003695346
|+23.30%
|90 dienų
|$ 0
|--
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
