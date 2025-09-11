Daugiau apie XSGD

XSGD kaina (XSGD)

1 XSGD į USD – tiesioginė kaina:

$0.779939
$0.779939
0.00%1D
XSGD (XSGD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:50:32(UTC+8)

XSGD (XSGD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.778036
$ 0.778036
24 val. žemiausia
$ 0.780775
$ 0.780775
24 val. aukščiausia

$ 0.778036
$ 0.778036

$ 0.780775
$ 0.780775

$ 1.36
$ 1.36

$ 0.620483
$ 0.620483

+0.13%

+0.03%

+0.62%

+0.62%

XSGD (XSGD) realiojo laiko kaina yra $0.780093. Per pastarąsias 24 valandas XSGD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.778036 iki aukščiausios $ 0.780775 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSGD kaina yra $ 1.36, o žemiausia – $ 0.620483.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSGD per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XSGD (XSGD) rinkos informacija

$ 11.08M
$ 11.08M

--
----

$ 11.08M
$ 11.08M

14.21M
14.21M

14,212,760.486569
14,212,760.486569

Dabartinė XSGD rinkos kapitalizacija yra $ 11.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XSGD apyvartoje yra 14.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 14212760.486569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.08M

XSGD (XSGD) kainos istorija USD

Šiandienos XSGD kainos pokytis į USD: $ +0.00022663.
XSGD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0027464734.
XSGD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024916170.
XSGD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011026147486499.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00022663+0.03%
30 dienų$ +0.0027464734+0.35%
60 dienų$ -0.0024916170-0.31%
90 dienų$ +0.0011026147486499+0.14%

Kas yra XSGD (XSGD)

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

XSGD (XSGD) išteklius

Oficiali svetainė

XSGD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XSGD (XSGD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XSGD (XSGD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XSGD prognozes.

Peržiūrėkite XSGD kainos prognozę dabar!

XSGD į vietos valiutas

XSGD (XSGD) Tokenomika

Supratimas apie XSGD (XSGD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XSGDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XSGD (XSGD)

Kiek XSGD(XSGD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XSGD kaina USD valiuta yra 0.780093USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XSGD į USD kaina?
Dabartinė XSGD kaina USD valiuta yra $ 0.780093. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XSGD rinkos kapitalizacija?
XSGD rinkos kapitalizacija yra $ 11.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XSGD apyvartoje?
XSGD apyvartoje yra 14.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XSGD kaina?
XSGD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.36USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XSGD kaina?
XSGD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.620483USD.
Kokia yra XSGD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XSGD yra --USD.
Ar XSGD kaina šiais metais kils?
XSGD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XSGD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:50:32(UTC+8)

