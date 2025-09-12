XNF kaina (XNF)
XNF (XNF) realiojo laiko kaina yra $0.02024654. Per pastarąsias 24 valandas XNF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01969523 iki aukščiausios $ 0.02037729 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XNF kaina yra $ 9.31, o žemiausia – $ 0.01119919.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XNF per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė XNF rinkos kapitalizacija yra $ 12.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XNF apyvartoje yra 618.80K vienetų, o bendras kiekis siekia 3340413.56385301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.70K
Šiandienos XNF kainos pokytis į USD: $ +0.00053973.
XNF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0031645058.
XNF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0030559702.
XNF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003642000809303956.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00053973
|+2.74%
|30 dienų
|$ -0.0031645058
|-15.62%
|60 dienų
|$ +0.0030559702
|+15.09%
|90 dienų
|$ +0.003642000809303956
|+21.93%
Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.
