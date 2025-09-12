Daugiau apie XNF

XNF kaina (XNF)

Neįtraukta į sąrašą

1 XNF į USD – tiesioginė kaina:

$0.02024654$0.02024654
+2.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
XNF (XNF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:10:20(UTC+8)

XNF (XNF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01969523$ 0.01969523
24 val. žemiausia
$ 0.02037729$ 0.02037729
24 val. aukščiausia

$ 0.01969523$ 0.01969523

$ 0.02037729$ 0.02037729

$ 9.31$ 9.31

$ 0.01119919$ 0.01119919

-0.06%

+2.74%

+1.44%

+1.44%

XNF (XNF) realiojo laiko kaina yra $0.02024654. Per pastarąsias 24 valandas XNF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01969523 iki aukščiausios $ 0.02037729 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XNF kaina yra $ 9.31, o žemiausia – $ 0.01119919.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XNF per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – +2.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XNF (XNF) rinkos informacija

$ 12.54K$ 12.54K

--
----

$ 67.70K$ 67.70K

618.80K 618.80K

3,340,413.56385301 3,340,413.56385301

Dabartinė XNF rinkos kapitalizacija yra $ 12.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XNF apyvartoje yra 618.80K vienetų, o bendras kiekis siekia 3340413.56385301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.70K

XNF (XNF) kainos istorija USD

Šiandienos XNF kainos pokytis į USD: $ +0.00053973.
XNF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0031645058.
XNF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0030559702.
XNF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003642000809303956.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00053973+2.74%
30 dienų$ -0.0031645058-15.62%
60 dienų$ +0.0030559702+15.09%
90 dienų$ +0.003642000809303956+21.93%

Kas yra XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

XNF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XNF (XNF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XNF (XNF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XNF prognozes.

Peržiūrėkite XNF kainos prognozę dabar!

XNF į vietos valiutas

XNF (XNF) Tokenomika

Supratimas apie XNF (XNF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XNFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XNF (XNF)

Kiek XNF(XNF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XNF kaina USD valiuta yra 0.02024654USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XNF į USD kaina?
Dabartinė XNF kaina USD valiuta yra $ 0.02024654. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XNF rinkos kapitalizacija?
XNF rinkos kapitalizacija yra $ 12.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XNF apyvartoje?
XNF apyvartoje yra 618.80KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XNF kaina?
XNF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XNF kaina?
XNF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01119919USD.
Kokia yra XNF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XNF yra --USD.
Ar XNF kaina šiais metais kils?
XNF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XNF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
XNF (XNF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

