XMax kaina (XMX)
XMax (XMX) realiojo laiko kaina yra $0.00000131. Per pastarąsias 24 valandas XMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMX kaina yra $ 0.00639084, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė XMax rinkos kapitalizacija yra $ 35.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XMX apyvartoje yra 27.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.33K
Šiandienos XMax kainos pokytis į USD: $ 0.
XMax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000000674.
XMax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000005984.
XMax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ -0.0000000674
|-5.14%
|60 dienų
|$ +0.0000005984
|+45.69%
|90 dienų
|$ 0
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
