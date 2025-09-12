Daugiau apie XMX

XMX Kainos informacija

XMX Baltoji knyga

XMX Oficiali svetainė

XMX Tokenomika

XMX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XMax logotipas

XMax kaina (XMX)

Neįtraukta į sąrašą

1 XMX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
XMax (XMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:50:44(UTC+8)

XMax (XMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00639084
$ 0.00639084$ 0.00639084

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

XMax (XMX) realiojo laiko kaina yra $0.00000131. Per pastarąsias 24 valandas XMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XMX kaina yra $ 0.00639084, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XMX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XMax (XMX) rinkos informacija

$ 35.40K
$ 35.40K$ 35.40K

--
----

$ 39.33K
$ 39.33K$ 39.33K

27.00B
27.00B 27.00B

30,000,000,000.0
30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Dabartinė XMax rinkos kapitalizacija yra $ 35.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XMX apyvartoje yra 27.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.33K

XMax (XMX) kainos istorija USD

Šiandienos XMax kainos pokytis į USD: $ 0.
XMax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000000674.
XMax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000005984.
XMax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000000674-5.14%
60 dienų$ +0.0000005984+45.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra XMax (XMX)

XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

XMax (XMX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

XMax kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XMax (XMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XMax (XMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XMax prognozes.

Peržiūrėkite XMax kainos prognozę dabar!

XMX į vietos valiutas

XMax (XMX) Tokenomika

Supratimas apie XMax (XMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XMax (XMX)

Kiek XMax(XMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XMX kaina USD valiuta yra 0.00000131USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XMX į USD kaina?
Dabartinė XMX kaina USD valiuta yra $ 0.00000131. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XMax rinkos kapitalizacija?
XMX rinkos kapitalizacija yra $ 35.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XMX apyvartoje?
XMX apyvartoje yra 27.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XMX kaina?
XMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00639084USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XMX kaina?
XMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XMX yra --USD.
Ar XMX kaina šiais metais kils?
XMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:50:44(UTC+8)

XMax (XMX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.