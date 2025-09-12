Daugiau apie XING

Xing Xing logotipas

Xing Xing kaina (XING)

Neįtraukta į sąrašą

1 XING į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021258
$0.00021258
+1.50%1D
mexc
USD
Xing Xing (XING) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:34:13(UTC+8)

Xing Xing (XING) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00020792
$ 0.00020792
24 val. žemiausia
$ 0.00021478
$ 0.00021478
24 val. aukščiausia

$ 0.00020792
$ 0.00020792

$ 0.00021478
$ 0.00021478

$ 0.0342425
$ 0.0342425

$ 0.00008121
$ 0.00008121

+0.25%

+2.65%

-9.22%

-9.22%

Xing Xing (XING) realiojo laiko kaina yra $0.00021434. Per pastarąsias 24 valandas XING svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020792 iki aukščiausios $ 0.00021478 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XING kaina yra $ 0.0342425, o žemiausia – $ 0.00008121.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XING per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xing Xing (XING) rinkos informacija

$ 211.99K
$ 211.99K

--
--

$ 211.99K
$ 211.99K

989.19M
989.19M

989,186,326.48345
989,186,326.48345

Dabartinė Xing Xing rinkos kapitalizacija yra $ 211.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XING apyvartoje yra 989.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 989186326.48345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 211.99K

Xing Xing (XING) kainos istorija USD

Šiandienos Xing Xing kainos pokytis į USD: $ 0.
Xing Xing 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000503706.
Xing Xing 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001173106.
Xing Xing 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003117141465728005.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.65%
30 dienų$ -0.0000503706-23.50%
60 dienų$ -0.0001173106-54.73%
90 dienų$ -0.0003117141465728005-59.25%

Kas yra Xing Xing (XING)

$XING is a heartwarming memecoin inspired by Xing Xing, the one-armed Tibetan macaque who was rescued and has lived with Grandma for over 15 years. Together, they’ve overcome incredible odds, and their bond is a symbol of resilience, compassion, and the power of second chances. This coin brings those same values to the world of cryptocurrency, encouraging a community where strength, love and support thrive. Much like Xing Xings story of survival and love, $XING reminds us that even in the toughest times we can persevere, build connections and rise above. With humor, heart and a deep sense of community, $XING is here to spread positivity and empower holders with the spirit of compassion and resilience.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Xing Xing kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xing Xing (XING) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xing Xing (XING) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xing Xing prognozes.

Peržiūrėkite Xing Xing kainos prognozę dabar!

XING į vietos valiutas

Xing Xing (XING) Tokenomika

Supratimas apie Xing Xing (XING) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XINGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Xing Xing (XING)

Kiek Xing Xing(XING) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XING kaina USD valiuta yra 0.00021434USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XING į USD kaina?
Dabartinė XING kaina USD valiuta yra $ 0.00021434. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Xing Xing rinkos kapitalizacija?
XING rinkos kapitalizacija yra $ 211.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XING apyvartoje?
XING apyvartoje yra 989.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XING kaina?
XING pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0342425USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XING kaina?
XING pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00008121USD.
Kokia yra XING prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XING yra --USD.
Ar XING kaina šiais metais kils?
XING šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XING kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Xing Xing (XING) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.