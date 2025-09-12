Daugiau apie XIDR

XIDR logotipas

XIDR kaina (XIDR)

Neįtraukta į sąrašą

1 XIDR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
XIDR (XIDR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:07:04(UTC+8)

XIDR (XIDR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129983
$ 0.00129983$ 0.00129983

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-3.37%

-3.37%

XIDR (XIDR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XIDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XIDR kaina yra $ 0.00129983, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XIDR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XIDR (XIDR) rinkos informacija

$ 135.50K
$ 135.50K$ 135.50K

--
----

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

2.11B
2.11B 2.11B

69,080,004,683.32
69,080,004,683.32 69,080,004,683.32

Dabartinė XIDR rinkos kapitalizacija yra $ 135.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XIDR apyvartoje yra 2.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 69080004683.32. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.43M

XIDR (XIDR) kainos istorija USD

Šiandienos XIDR kainos pokytis į USD: $ 0.
XIDR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XIDR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
XIDR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ 0+1.95%
60 dienų$ 0+2.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra XIDR (XIDR)

XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.

XIDR (XIDR) išteklius

XIDR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XIDR (XIDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XIDR (XIDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XIDR prognozes.

XIDR į vietos valiutas

XIDR (XIDR) Tokenomika

Supratimas apie XIDR (XIDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XIDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XIDR (XIDR)

Kiek XIDR(XIDR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XIDR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XIDR į USD kaina?
Dabartinė XIDR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XIDR rinkos kapitalizacija?
XIDR rinkos kapitalizacija yra $ 135.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XIDR apyvartoje?
XIDR apyvartoje yra 2.11BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XIDR kaina?
XIDR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00129983USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XIDR kaina?
XIDR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XIDR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XIDR yra --USD.
Ar XIDR kaina šiais metais kils?
XIDR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XIDR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:07:04(UTC+8)

XIDR (XIDR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

