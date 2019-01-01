xHaven (XVN) Tokenomika

xHaven (XVN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiexHaven (XVN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
xHaven (XVN) Informacija

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

Oficiali svetainė:
https://xhaven.io/
Baltoji knyga:
https://docs.xhaven.io/whitepaper

xHaven (XVN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius xHaven (XVN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 275.91K
Bendra pasiūla:
$ 250.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 51.83M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.33M
Visų laikų rekordas:
$ 0.01320028
Visų laikų minimumas:
$ 0.00459209
Dabartinė kaina:
$ 0.00532298
xHaven (XVN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti xHaven (XVN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XVN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek XVN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate XVN tokenomiką, galite peržiūrėti XVN tokeno kainą realiuoju laiku!

XVN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda XVN? Mūsų XVN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

