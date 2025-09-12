Xfinite Entertainment kaina (XET)
Xfinite Entertainment (XET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XET kaina yra $ 31.99, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XET per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Xfinite Entertainment rinkos kapitalizacija yra $ 307.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XET apyvartoje yra 2.33B vienetų, o bendras kiekis siekia 4000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 527.65K
Šiandienos Xfinite Entertainment kainos pokytis į USD: $ 0.
Xfinite Entertainment 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xfinite Entertainment 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xfinite Entertainment 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.17%
|30 dienų
|$ 0
|-4.95%
|60 dienų
|$ 0
|+0.87%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is Xfinite? Xfinite is a decentralized entertainment ecosystem built on Algorand blockchain. The first dApp in our ecosystem - Mzaalo incentivizes content consumers for watching content. It is a gamified video on demand platform with over 12,000 movies and Live Tv, 1500 music tracks and much more... The dApp is currently available on iOS, android and web. To learn more about Mzaalo visit: https://mzaalo.com/ How is Xfinite disrupting the entertainment ecosystem? Through their decentralized network, Xfinite aims to bring mass adoption of Blockchain as a technology across the globe (mainly through non-native crypto users). Xfinite’s watch to earn model will empower millions of users to have access to premium content at their disposal and earn crypto rewards. The blockchain enterprise already has partnered with 600+ loyalty partners across the globe to provide utility to its ecosystem participants. Xfinite is also on the anvil of launching their NFT marketplace that will facilitate XET holders to buy or sell NFTs. Who are Xfinite’s ecosystem enablers? Xfinite is powered by Algorand and backed by participants like Borderless Capital, Algorand, Shima Capital, Ceras Ventures, Black Mamba and FBG Capital. Xfinite also has established partnerships with esteemed organizations like Daimler, Josh, DailyHunt, and Eros Now. How is the XET token dispersed in the ecosystem? 25% of XET tokens This will open up avenues for potential investors to become representatives of the token itself. 28.75% of XET tokens - Rewards Utility A pool of 28.75% of XET tokens are segmented to incentivize XET ecosystem participants for contributing to the platform. 10% of XET reserves for the team For longer sustainability of the project and to keep the team consciously invested, 10% of XET will be reserved for the team members as an incentive for their contribution towards the project. 10% of XET for Strategic Partners Xfinite’s ecosystem has some ‘reach enablers’ who contribute to the development of the project. Partnerships play a pivotal role in the XET landscape. To reward them for their efforts, 10% of XET tokens are kept in reserves. 11.25% of XET for XSPO - Xfinite Staking Pool Offering We aim to launch our XET staking pool (XSPO) for XET token holders to earn yields by staking their tokens into the pool for a defined period. Where is XET listed? Xfinite Entertainment Token, $XET is listed on Bitmart and MEXC. Who are the people behind Xfinite Entertainment Token? The core team of Xfinite Entertainment Token boast of a cumulative experience of 25+ years. The team has been associated with Goldman Sachs, Viacom, Discovery, Sentinel and Autonomy. The blockchain team at Xfinite has a long- standing association with Algorand’s blockchain technology.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.