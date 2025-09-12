Daugiau apie XENO

XENO Kainos informacija

XENO Oficiali svetainė

XENO Tokenomika

XENO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Xenopus laevis logotipas

Xenopus laevis kaina (XENO)

Neįtraukta į sąrašą

1 XENO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00050961
$0.00050961$0.00050961
-2.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Xenopus laevis (XENO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:33:57(UTC+8)

Xenopus laevis (XENO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02291166
$ 0.02291166$ 0.02291166

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-1.76%

+1.07%

+1.07%

Xenopus laevis (XENO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XENO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XENO kaina yra $ 0.02291166, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XENO per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xenopus laevis (XENO) rinkos informacija

$ 458.43K
$ 458.43K$ 458.43K

--
----

$ 509.52K
$ 509.52K$ 509.52K

899.58M
899.58M 899.58M

999,821,970.432552
999,821,970.432552 999,821,970.432552

Dabartinė Xenopus laevis rinkos kapitalizacija yra $ 458.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XENO apyvartoje yra 899.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 999821970.432552. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 509.52K

Xenopus laevis (XENO) kainos istorija USD

Šiandienos Xenopus laevis kainos pokytis į USD: $ 0.
Xenopus laevis 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xenopus laevis 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xenopus laevis 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.76%
30 dienų$ 0+38.76%
60 dienų$ 0+45.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra Xenopus laevis (XENO)

Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Xenopus laevis (XENO) išteklius

Oficiali svetainė

Xenopus laevis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xenopus laevis (XENO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xenopus laevis (XENO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xenopus laevis prognozes.

Peržiūrėkite Xenopus laevis kainos prognozę dabar!

XENO į vietos valiutas

Xenopus laevis (XENO) Tokenomika

Supratimas apie Xenopus laevis (XENO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XENOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Xenopus laevis (XENO)

Kiek Xenopus laevis(XENO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XENO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XENO į USD kaina?
Dabartinė XENO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Xenopus laevis rinkos kapitalizacija?
XENO rinkos kapitalizacija yra $ 458.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XENO apyvartoje?
XENO apyvartoje yra 899.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XENO kaina?
XENO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02291166USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XENO kaina?
XENO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XENO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XENO yra --USD.
Ar XENO kaina šiais metais kils?
XENO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XENO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:33:57(UTC+8)

Xenopus laevis (XENO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.