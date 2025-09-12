Daugiau apie XTRADE

X Trade AI logotipas

X Trade AI kaina (XTRADE)

Neįtraukta į sąrašą

1 XTRADE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.20%1D
USD
X Trade AI (XTRADE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:18:55(UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

+3.27%

+8.54%

+8.54%

X Trade AI (XTRADE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XTRADE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTRADE kaina yra $ 0.00893922, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTRADE per pastarąją valandą pasikeitė -0.75%, per 24 valandas – +3.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

X Trade AI (XTRADE) rinkos informacija

$ 10.23K
$ 10.23K$ 10.23K

--
----

$ 10.23K
$ 10.23K$ 10.23K

999.74M
999.74M 999.74M

999,743,445.767215
999,743,445.767215 999,743,445.767215

Dabartinė X Trade AI rinkos kapitalizacija yra $ 10.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XTRADE apyvartoje yra 999.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 999743445.767215. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.23K

X Trade AI (XTRADE) kainos istorija USD

Šiandienos X Trade AI kainos pokytis į USD: $ 0.
X Trade AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
X Trade AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
X Trade AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.27%
30 dienų$ 0+12.35%
60 dienų$ 0-22.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

X Trade AI (XTRADE) išteklius

Oficiali svetainė

X Trade AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos X Trade AI (XTRADE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų X Trade AI (XTRADE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes X Trade AI prognozes.

Peržiūrėkite X Trade AI kainos prognozę dabar!

XTRADE į vietos valiutas

X Trade AI (XTRADE) Tokenomika

Supratimas apie X Trade AI (XTRADE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTRADEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie X Trade AI (XTRADE)

Kiek X Trade AI(XTRADE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTRADE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTRADE į USD kaina?
Dabartinė XTRADE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra X Trade AI rinkos kapitalizacija?
XTRADE rinkos kapitalizacija yra $ 10.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTRADE apyvartoje?
XTRADE apyvartoje yra 999.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTRADE kaina?
XTRADE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00893922USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTRADE kaina?
XTRADE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XTRADE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTRADE yra --USD.
Ar XTRADE kaina šiais metais kils?
XTRADE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTRADE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
X Trade AI (XTRADE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.