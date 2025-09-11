Wrapped STEAMX kaina (WSTEAMX)
Wrapped STEAMX (WSTEAMX) realiojo laiko kaina yra $0.056808. Per pastarąsias 24 valandas WSTEAMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.056618 iki aukščiausios $ 0.056813 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSTEAMX kaina yra $ 0.08285, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSTEAMX per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped STEAMX rinkos kapitalizacija yra $ 11.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WSTEAMX apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.86M
Šiandienos Wrapped STEAMX kainos pokytis į USD: $ +0.00017802.
Wrapped STEAMX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0048669913.
Wrapped STEAMX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0079701396.
Wrapped STEAMX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.02385920179563416.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00017802
|+0.31%
|30 dienų
|$ -0.0048669913
|-8.56%
|60 dienų
|$ -0.0079701396
|-14.02%
|90 dienų
|$ -0.02385920179563416
|-29.57%
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
