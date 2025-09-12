Daugiau apie WSTASTR

WSTASTR Kainos informacija

WSTASTR Oficiali svetainė

WSTASTR Tokenomika

WSTASTR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Wrapped stASTR logotipas

Wrapped stASTR kaina (WSTASTR)

Neįtraukta į sąrašą

1 WSTASTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.02504298
$0.02504298$0.02504298
-1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Wrapped stASTR (WSTASTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:18:31(UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02483958
$ 0.02483958$ 0.02483958
24 val. žemiausia
$ 0.02541062
$ 0.02541062$ 0.02541062
24 val. aukščiausia

$ 0.02483958
$ 0.02483958$ 0.02483958

$ 0.02541062
$ 0.02541062$ 0.02541062

$ 0.03544925
$ 0.03544925$ 0.03544925

$ 0.00462923
$ 0.00462923$ 0.00462923

-0.44%

-1.01%

+3.67%

+3.67%

Wrapped stASTR (WSTASTR) realiojo laiko kaina yra $0.02504298. Per pastarąsias 24 valandas WSTASTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02483958 iki aukščiausios $ 0.02541062 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSTASTR kaina yra $ 0.03544925, o žemiausia – $ 0.00462923.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSTASTR per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped stASTR (WSTASTR) rinkos informacija

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

--
----

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

165.45M
165.45M 165.45M

165,445,090.1381881
165,445,090.1381881 165,445,090.1381881

Dabartinė Wrapped stASTR rinkos kapitalizacija yra $ 4.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WSTASTR apyvartoje yra 165.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 165445090.1381881. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.14M

Wrapped stASTR (WSTASTR) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped stASTR kainos pokytis į USD: $ -0.00025649996174567.
Wrapped stASTR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013793272.
Wrapped stASTR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011229973.
Wrapped stASTR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000959227788203623.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00025649996174567-1.01%
30 dienų$ -0.0013793272-5.50%
60 dienų$ -0.0011229973-4.48%
90 dienų$ -0.000959227788203623-3.68%

Kas yra Wrapped stASTR (WSTASTR)

Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering - High APR** from dApp Staking - Liquidity via yield-bearing $wstASTR - Extra Yield opportunities through partner DeFis - Multi-Chain Support through CCIP - Security with PeckShield audit - Intuitive UI for a seamless staking experience

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped stASTR (WSTASTR) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped stASTR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped stASTR (WSTASTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped stASTR (WSTASTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped stASTR prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped stASTR kainos prognozę dabar!

WSTASTR į vietos valiutas

Wrapped stASTR (WSTASTR) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped stASTR (WSTASTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WSTASTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped stASTR (WSTASTR)

Kiek Wrapped stASTR(WSTASTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WSTASTR kaina USD valiuta yra 0.02504298USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WSTASTR į USD kaina?
Dabartinė WSTASTR kaina USD valiuta yra $ 0.02504298. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped stASTR rinkos kapitalizacija?
WSTASTR rinkos kapitalizacija yra $ 4.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WSTASTR apyvartoje?
WSTASTR apyvartoje yra 165.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WSTASTR kaina?
WSTASTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03544925USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WSTASTR kaina?
WSTASTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00462923USD.
Kokia yra WSTASTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WSTASTR yra --USD.
Ar WSTASTR kaina šiais metais kils?
WSTASTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WSTASTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:18:31(UTC+8)

Wrapped stASTR (WSTASTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.