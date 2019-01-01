Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika

Wrapped Origin Sonic (WOS) Informacija

Wrapped Origin Sonic is the wrapped, non-rebasing version of Origin Sonic (OS) that still earns a yield. Wrapped Origin Sonic is an ERC-4626 tokenized vault that earns its yield via price increase relative to Origin Sonic (OS). Wrapped Origin Sonic is useful for integrations that cannot handle the constant changing quantity of a rebasing token. Many users find it useful to deposit Wrapped Origin Sonic as collateral in lending markets. Built by the team at Origin Protocol.

Oficiali svetainė:
https://originprotocol.com/
Baltoji knyga:
https://docs.originprotocol.com/

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M
Bendra pasiūla:
$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 24.00M
$ 24.00M$ 24.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M
Visų laikų rekordas:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.331841
$ 0.331841$ 0.331841

Wrapped Origin Sonic (WOS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wrapped Origin Sonic (WOS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOS tokenomiką, galite peržiūrėti WOS tokeno kainą realiuoju laiku!

