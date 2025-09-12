Wrapped OptiDoge kaina (WOPTIDOGE)
-0.05%
+0.62%
-9.12%
-9.12%
Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOPTIDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOPTIDOGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOPTIDOGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped OptiDoge rinkos kapitalizacija yra $ 109.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOPTIDOGE apyvartoje yra 420.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.65K
Šiandienos Wrapped OptiDoge kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped OptiDoge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped OptiDoge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped OptiDoge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.62%
|30 dienų
|$ 0
|-19.07%
|60 dienų
|$ 0
|-12.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE
