Wrapped MistCoin kaina (WMC)
-0.31%
-0.33%
-4.63%
-4.63%
Wrapped MistCoin (WMC) realiojo laiko kaina yra $7.37. Per pastarąsias 24 valandas WMC svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.25 iki aukščiausios $ 7.44 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WMC kaina yra $ 88.76, o žemiausia – $ 0.124173.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WMC per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped MistCoin rinkos kapitalizacija yra $ 3.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WMC apyvartoje yra 501.11K vienetų, o bendras kiekis siekia 597684.85. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.40M
Šiandienos Wrapped MistCoin kainos pokytis į USD: $ -0.025069604591142.
Wrapped MistCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.5882725110.
Wrapped MistCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4395055280.
Wrapped MistCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.135643046788795.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.025069604591142
|-0.33%
|30 dienų
|$ -2.5882725110
|-35.11%
|60 dienų
|$ +0.4395055280
|+5.96%
|90 dienų
|$ +0.135643046788795
|+1.87%
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
