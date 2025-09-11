Daugiau apie WFRAGSOL

Wrapped fragSOL kaina (WFRAGSOL)

1 WFRAGSOL į USD – tiesioginė kaina:

$243.14
$243.14$243.14
+1.90%1D
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kainos grafikas realiu laiku
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 236.45
$ 236.45$ 236.45
24 val. žemiausia
$ 244.46
$ 244.46$ 244.46
24 val. aukščiausia

$ 236.45
$ 236.45$ 236.45

$ 244.46
$ 244.46$ 244.46

$ 244.46
$ 244.46$ 244.46

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

-0.52%

+1.92%

+9.75%

+9.75%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) realiojo laiko kaina yra $243.15. Per pastarąsias 24 valandas WFRAGSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 236.45 iki aukščiausios $ 244.46 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WFRAGSOL kaina yra $ 244.46, o žemiausia – $ 100.68.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WFRAGSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) rinkos informacija

$ 60.03M
$ 60.03M$ 60.03M

--
----

$ 60.03M
$ 60.03M$ 60.03M

246.91K
246.91K 246.91K

246,913.682176932
246,913.682176932 246,913.682176932

Dabartinė Wrapped fragSOL rinkos kapitalizacija yra $ 60.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WFRAGSOL apyvartoje yra 246.91K vienetų, o bendras kiekis siekia 246913.682176932. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.03M

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped fragSOL kainos pokytis į USD: $ +4.59.
Wrapped fragSOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +70.3336176300.
Wrapped fragSOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +99.7273159950.
Wrapped fragSOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +88.73188565404163.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +4.59+1.92%
30 dienų$ +70.3336176300+28.93%
60 dienų$ +99.7273159950+41.01%
90 dienų$ +88.73188565404163+57.46%

Kas yra Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped fragSOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped fragSOL prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped fragSOL kainos prognozę dabar!

WFRAGSOL į vietos valiutas

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WFRAGSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Kiek Wrapped fragSOL(WFRAGSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WFRAGSOL kaina USD valiuta yra 243.15USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WFRAGSOL į USD kaina?
Dabartinė WFRAGSOL kaina USD valiuta yra $ 243.15. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped fragSOL rinkos kapitalizacija?
WFRAGSOL rinkos kapitalizacija yra $ 60.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WFRAGSOL apyvartoje?
WFRAGSOL apyvartoje yra 246.91KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WFRAGSOL kaina?
WFRAGSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 244.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WFRAGSOL kaina?
WFRAGSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 100.68USD.
Kokia yra WFRAGSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WFRAGSOL yra --USD.
Ar WFRAGSOL kaina šiais metais kils?
WFRAGSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WFRAGSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.