Daugiau apie WCFG

WCFG Kainos informacija

WCFG Oficiali svetainė

WCFG Tokenomika

WCFG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Wrapped Centrifuge logotipas

Wrapped Centrifuge kaina (WCFG)

Neįtraukta į sąrašą

1 WCFG į USD – tiesioginė kaina:

$0.285986
$0.285986$0.285986
+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Wrapped Centrifuge (WCFG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:48:49(UTC+8)

Wrapped Centrifuge (WCFG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.273057
$ 0.273057$ 0.273057
24 val. žemiausia
$ 0.300608
$ 0.300608$ 0.300608
24 val. aukščiausia

$ 0.273057
$ 0.273057$ 0.273057

$ 0.300608
$ 0.300608$ 0.300608

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 0.098329
$ 0.098329$ 0.098329

-0.73%

+2.07%

-15.15%

-15.15%

Wrapped Centrifuge (WCFG) realiojo laiko kaina yra $0.285986. Per pastarąsias 24 valandas WCFG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.273057 iki aukščiausios $ 0.300608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WCFG kaina yra $ 2.55, o žemiausia – $ 0.098329.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WCFG per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – +2.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped Centrifuge (WCFG) rinkos informacija

$ 109.59M
$ 109.59M$ 109.59M

--
----

$ 109.59M
$ 109.59M$ 109.59M

383.18M
383.18M 383.18M

383,179,025.7808063
383,179,025.7808063 383,179,025.7808063

Dabartinė Wrapped Centrifuge rinkos kapitalizacija yra $ 109.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WCFG apyvartoje yra 383.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 383179025.7808063. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.59M

Wrapped Centrifuge (WCFG) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped Centrifuge kainos pokytis į USD: $ +0.00579765.
Wrapped Centrifuge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0103607294.
Wrapped Centrifuge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1171762144.
Wrapped Centrifuge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1182847214470896.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00579765+2.07%
30 dienų$ -0.0103607294-3.62%
60 dienų$ +0.1171762144+40.97%
90 dienų$ +0.1182847214470896+70.53%

Kas yra Wrapped Centrifuge (WCFG)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped Centrifuge (WCFG) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped Centrifuge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped Centrifuge (WCFG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped Centrifuge (WCFG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped Centrifuge prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped Centrifuge kainos prognozę dabar!

WCFG į vietos valiutas

Wrapped Centrifuge (WCFG) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped Centrifuge (WCFG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WCFGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped Centrifuge (WCFG)

Kiek Wrapped Centrifuge(WCFG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WCFG kaina USD valiuta yra 0.285986USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WCFG į USD kaina?
Dabartinė WCFG kaina USD valiuta yra $ 0.285986. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped Centrifuge rinkos kapitalizacija?
WCFG rinkos kapitalizacija yra $ 109.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WCFG apyvartoje?
WCFG apyvartoje yra 383.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WCFG kaina?
WCFG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.55USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WCFG kaina?
WCFG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.098329USD.
Kokia yra WCFG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WCFG yra --USD.
Ar WCFG kaina šiais metais kils?
WCFG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WCFG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:48:49(UTC+8)

Wrapped Centrifuge (WCFG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.