Daugiau apie WBLT

WBLT Kainos informacija

WBLT Oficiali svetainė

WBLT Tokenomika

WBLT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Wrapped BMX Liquidity Token logotipas

Wrapped BMX Liquidity Token kaina (WBLT)

Neįtraukta į sąrašą

1 WBLT į USD – tiesioginė kaina:

$1.3
$1.3$1.3
+1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:18:22(UTC+8)

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.26
$ 1.26$ 1.26
24 val. žemiausia
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 val. aukščiausia

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

$ 0.719217
$ 0.719217$ 0.719217

-0.12%

+1.34%

+2.34%

+2.34%

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) realiojo laiko kaina yra $1.3. Per pastarąsias 24 valandas WBLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.26 iki aukščiausios $ 1.3 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBLT kaina yra $ 2.08, o žemiausia – $ 0.719217.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) rinkos informacija

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

1.27M
1.27M 1.27M

1,267,136.963308856
1,267,136.963308856 1,267,136.963308856

Dabartinė Wrapped BMX Liquidity Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WBLT apyvartoje yra 1.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 1267136.963308856. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.64M

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped BMX Liquidity Token kainos pokytis į USD: $ +0.01709457.
Wrapped BMX Liquidity Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0449840300.
Wrapped BMX Liquidity Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0499718700.
Wrapped BMX Liquidity Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1478529946939288.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01709457+1.34%
30 dienų$ -0.0449840300-3.46%
60 dienų$ +0.0499718700+3.84%
90 dienų$ +0.1478529946939288+12.83%

Kas yra Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped BMX Liquidity Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped BMX Liquidity Token prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped BMX Liquidity Token kainos prognozę dabar!

WBLT į vietos valiutas

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WBLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT)

Kiek Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WBLT kaina USD valiuta yra 1.3USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WBLT į USD kaina?
Dabartinė WBLT kaina USD valiuta yra $ 1.3. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped BMX Liquidity Token rinkos kapitalizacija?
WBLT rinkos kapitalizacija yra $ 1.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WBLT apyvartoje?
WBLT apyvartoje yra 1.27MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WBLT kaina?
WBLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.08USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WBLT kaina?
WBLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.719217USD.
Kokia yra WBLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WBLT yra --USD.
Ar WBLT kaina šiais metais kils?
WBLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WBLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:18:22(UTC+8)

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.