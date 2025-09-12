Wrapped BMX Liquidity Token kaina (WBLT)
-0.12%
+1.34%
+2.34%
+2.34%
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) realiojo laiko kaina yra $1.3. Per pastarąsias 24 valandas WBLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.26 iki aukščiausios $ 1.3 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBLT kaina yra $ 2.08, o žemiausia – $ 0.719217.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBLT per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped BMX Liquidity Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WBLT apyvartoje yra 1.27M vienetų, o bendras kiekis siekia 1267136.963308856. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.64M
Šiandienos Wrapped BMX Liquidity Token kainos pokytis į USD: $ +0.01709457.
Wrapped BMX Liquidity Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0449840300.
Wrapped BMX Liquidity Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0499718700.
Wrapped BMX Liquidity Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1478529946939288.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01709457
|+1.34%
|30 dienų
|$ -0.0449840300
|-3.46%
|60 dienų
|$ +0.0499718700
|+3.84%
|90 dienų
|$ +0.1478529946939288
|+12.83%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
