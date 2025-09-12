Daugiau apie WAAC

Wrapped AyeAyeCoin logotipas

Wrapped AyeAyeCoin kaina (WAAC)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAAC į USD – tiesioginė kaina:

$1.3
$1.3$1.3
+5.10%1D
mexc
USD
Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:04:44(UTC+8)

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
24 val. žemiausia
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
24 val. aukščiausia

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

$ 0.138809
$ 0.138809$ 0.138809

-0.35%

+5.12%

-0.57%

-0.57%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) realiojo laiko kaina yra $1.3. Per pastarąsias 24 valandas WAAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.21 iki aukščiausios $ 1.3 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAAC kaina yra $ 4.56, o žemiausia – $ 0.138809.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAAC per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – +5.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) rinkos informacija

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

--
----

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

6.00M
6.00M 6.00M

6,000,000.0
6,000,000.0 6,000,000.0

Dabartinė Wrapped AyeAyeCoin rinkos kapitalizacija yra $ 7.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAAC apyvartoje yra 6.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.79M

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped AyeAyeCoin kainos pokytis į USD: $ +0.063304.
Wrapped AyeAyeCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1792560900.
Wrapped AyeAyeCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5233316400.
Wrapped AyeAyeCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4049089510454594.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.063304+5.12%
30 dienų$ -0.1792560900-13.78%
60 dienų$ +0.5233316400+40.26%
90 dienų$ +0.4049089510454594+45.24%

Kas yra Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped AyeAyeCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped AyeAyeCoin prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped AyeAyeCoin kainos prognozę dabar!

WAAC į vietos valiutas

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped AyeAyeCoin (WAAC)

Kiek Wrapped AyeAyeCoin(WAAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAAC kaina USD valiuta yra 1.3USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAAC į USD kaina?
Dabartinė WAAC kaina USD valiuta yra $ 1.3. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped AyeAyeCoin rinkos kapitalizacija?
WAAC rinkos kapitalizacija yra $ 7.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAAC apyvartoje?
WAAC apyvartoje yra 6.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAAC kaina?
WAAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAAC kaina?
WAAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.138809USD.
Kokia yra WAAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAAC yra --USD.
Ar WAAC kaina šiais metais kils?
WAAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:04:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

