WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age.
WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop.
Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals.
The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
World Friendship Cash (WFCA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti World Friendship Cash (WFCA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WFCA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek WFCA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate WFCA tokenomiką, galite peržiūrėti WFCA tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.