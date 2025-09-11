World Friendship Cash kaina (WFCA)
World Friendship Cash (WFCA) realiojo laiko kaina yra $0.03050853. Per pastarąsias 24 valandas WFCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03000742 iki aukščiausios $ 0.03170497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WFCA kaina yra $ 2.37, o žemiausia – $ 0.00139981.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WFCA per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -3.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė World Friendship Cash rinkos kapitalizacija yra $ 12.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WFCA apyvartoje yra 414.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.55M
Šiandienos World Friendship Cash kainos pokytis į USD: $ -0.00112840157727505.
World Friendship Cash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0045743940.
World Friendship Cash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0162899594.
World Friendship Cash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.04927279490171663.
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
