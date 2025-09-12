WOPEN kaina (WOPEN)
WOPEN (WOPEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WOPEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOPEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOPEN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė WOPEN rinkos kapitalizacija yra $ 6.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WOPEN apyvartoje yra 968.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 968590491.631163. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.38K
Šiandienos WOPEN kainos pokytis į USD: $ 0.
WOPEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WOPEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WOPEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+8.40%
|60 dienų
|$ 0
|-91.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.
Supratimas apie WOPEN (WOPEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
