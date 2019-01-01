Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWoolly Mouse (WOOLLY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Woolly Mouse (WOOLLY) Informacija

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

Oficiali svetainė:
https://pump.fun/coin/47NF9q76FaLAbZQmBaHeeUWYsEn4Rt4qjmh1oACipump

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 24.91K
$ 24.91K$ 24.91K
Bendra pasiūla:
$ 998.70M
$ 998.70M$ 998.70M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.70M
$ 998.70M$ 998.70M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 24.91K
$ 24.91K$ 24.91K
Visų laikų rekordas:
$ 0.003208
$ 0.003208$ 0.003208
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001761
$ 0.00001761$ 0.00001761
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Woolly Mouse (WOOLLY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Woolly Mouse (WOOLLY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOOLLY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOOLLY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOOLLY tokenomiką, galite peržiūrėti WOOLLY tokeno kainą realiuoju laiku!

WOOLLY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WOOLLY? Mūsų WOOLLY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.