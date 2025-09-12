WolfSafePoorPeople kaina (WSPP)
WolfSafePoorPeople (WSPP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WSPP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WSPP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WSPP per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -9.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +71.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė WolfSafePoorPeople rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WSPP apyvartoje yra 13,542.39T vienetų, o bendras kiekis siekia 4.999999975e+16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.30M
Šiandienos WolfSafePoorPeople kainos pokytis į USD: $ 0.
WolfSafePoorPeople 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WolfSafePoorPeople 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
WolfSafePoorPeople 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-9.49%
|30 dienų
|$ 0
|+410.75%
|60 dienų
|$ 0
|+377.30%
|90 dienų
|$ 0
|--
What Is WolfSafePoorPeople (WSPP)? WSPP is a token that fans use to help each other with the world's poor with blockchain technology and running on Binance Smart Chain. What makes WolfSafePoorPeople different from every other Token? We are a team of experienced blockchain developers and are willing to dedicate your time to take this project to the next level, so we can reduce poverty in the world by helping each other! What Is Mission ? Our mission is to make the world's eyes open that humans are social creatures who are very dependent on others.For this reason, forming a good ecosystem with cryptocurrency masters will make it easier for us to help every poor person in the world. What IS Vision ? Our vision is to reduce poverty in the world by means of which everyone has the right to have WSPP tokens that can be stored in their wallets. That way, it has helped our program in reducing poverty so that price changes will take effect as planned. After that our next program will make a large donation to every poor person in the world regardless of which country.
