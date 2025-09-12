Wistaverse kaina (WISTA)
--
-11.24%
-22.33%
-22.33%
Wistaverse (WISTA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WISTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WISTA kaina yra $ 0.091306, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WISTA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -11.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wistaverse rinkos kapitalizacija yra $ 18.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WISTA apyvartoje yra 37.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.92K
Šiandienos Wistaverse kainos pokytis į USD: $ 0.
Wistaverse 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wistaverse 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wistaverse 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-11.24%
|30 dienų
|$ 0
|-36.26%
|60 dienų
|$ 0
|-38.27%
|90 dienų
|$ 0
|--
Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.
Supratimas apie Wistaverse (WISTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WISTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
