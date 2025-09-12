Daugiau apie WINNIE

Winnie the Poodle logotipas

Winnie the Poodle kaina (WINNIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 WINNIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Winnie the Poodle (WINNIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:49:10(UTC+8)

Winnie the Poodle (WINNIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01291401
$ 0.01291401$ 0.01291401

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.83%

+7.94%

+7.94%

Winnie the Poodle (WINNIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WINNIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WINNIE kaina yra $ 0.01291401, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WINNIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Winnie the Poodle (WINNIE) rinkos informacija

$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K

--
----

$ 34.91K
$ 34.91K$ 34.91K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,489.426668
999,997,489.426668 999,997,489.426668

Dabartinė Winnie the Poodle rinkos kapitalizacija yra $ 34.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WINNIE apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997489.426668. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.91K

Winnie the Poodle (WINNIE) kainos istorija USD

Šiandienos Winnie the Poodle kainos pokytis į USD: $ 0.
Winnie the Poodle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Winnie the Poodle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Winnie the Poodle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.83%
30 dienų$ 0-7.78%
60 dienų$ 0+1.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Winnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Winnie the Poodle (WINNIE) išteklius

Oficiali svetainė

Winnie the Poodle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Winnie the Poodle (WINNIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Winnie the Poodle (WINNIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Winnie the Poodle prognozes.

Peržiūrėkite Winnie the Poodle kainos prognozę dabar!

WINNIE į vietos valiutas

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomika

Supratimas apie Winnie the Poodle (WINNIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINNIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Winnie the Poodle (WINNIE)

Kiek Winnie the Poodle(WINNIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WINNIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WINNIE į USD kaina?
Dabartinė WINNIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Winnie the Poodle rinkos kapitalizacija?
WINNIE rinkos kapitalizacija yra $ 34.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WINNIE apyvartoje?
WINNIE apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WINNIE kaina?
WINNIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01291401USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WINNIE kaina?
WINNIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WINNIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WINNIE yra --USD.
Ar WINNIE kaina šiais metais kils?
WINNIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WINNIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:49:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.