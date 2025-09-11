Daugiau apie WINK

WINK kaina (WINK)

1 WINK į USD – tiesioginė kaina:

$0.03419058
$0.03419058
-0.30%1D
USD
WINK (WINK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:48:19(UTC+8)

WINK (WINK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03418852
$ 0.03418852$ 0.03418852
24 val. žemiausia
$ 0.03431217
$ 0.03431217$ 0.03431217
24 val. aukščiausia

$ 0.03418852
$ 0.03418852$ 0.03418852

$ 0.03431217
$ 0.03431217$ 0.03431217

$ 0.03662896
$ 0.03662896$ 0.03662896

$ 0.01212275
$ 0.01212275$ 0.01212275

--

-0.35%

+5.49%

+5.49%

WINK (WINK) realiojo laiko kaina yra $0.03419058. Per pastarąsias 24 valandas WINK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03418852 iki aukščiausios $ 0.03431217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WINK kaina yra $ 0.03662896, o žemiausia – $ 0.01212275.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WINK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WINK (WINK) rinkos informacija

$ 12.79M
$ 12.79M$ 12.79M

--
----

$ 34.19M
$ 34.19M$ 34.19M

374.13M
374.13M 374.13M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė WINK rinkos kapitalizacija yra $ 12.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WINK apyvartoje yra 374.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.19M

WINK (WINK) kainos istorija USD

Šiandienos WINK kainos pokytis į USD: $ -0.00012158936839473.
WINK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0049880739.
WINK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0045025198.
WINK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01081146751538134.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00012158936839473-0.35%
30 dienų$ +0.0049880739+14.59%
60 dienų$ +0.0045025198+13.17%
90 dienų$ +0.01081146751538134+46.24%

Kas yra WINK (WINK)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

WINK (WINK) išteklius

WINK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WINK (WINK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WINK (WINK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WINK prognozes.

Peržiūrėkite WINK kainos prognozę dabar!

WINK į vietos valiutas

WINK (WINK) Tokenomika

Supratimas apie WINK (WINK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WINKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WINK (WINK)

Kiek WINK(WINK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WINK kaina USD valiuta yra 0.03419058USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WINK į USD kaina?
Dabartinė WINK kaina USD valiuta yra $ 0.03419058. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WINK rinkos kapitalizacija?
WINK rinkos kapitalizacija yra $ 12.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WINK apyvartoje?
WINK apyvartoje yra 374.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WINK kaina?
WINK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03662896USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WINK kaina?
WINK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01212275USD.
Kokia yra WINK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WINK yra --USD.
Ar WINK kaina šiais metais kils?
WINK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WINK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:48:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

