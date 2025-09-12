Daugiau apie WIFE

Wife Changing Money logotipas

Wife Changing Money kaina (WIFE)

Neįtraukta į sąrašą

1 WIFE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+22.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Wife Changing Money (WIFE) kainos grafikas realiu laiku
Wife Changing Money (WIFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101979
$ 0.00101979$ 0.00101979

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+22.45%

+43.05%

+43.05%

Wife Changing Money (WIFE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WIFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIFE kaina yra $ 0.00101979, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIFE per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +22.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +43.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wife Changing Money (WIFE) rinkos informacija

$ 69.81K
$ 69.81K$ 69.81K

--
----

$ 69.81K
$ 69.81K$ 69.81K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Wife Changing Money rinkos kapitalizacija yra $ 69.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WIFE apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.81K

Wife Changing Money (WIFE) kainos istorija USD

Šiandienos Wife Changing Money kainos pokytis į USD: $ 0.
Wife Changing Money 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wife Changing Money 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wife Changing Money 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+22.45%
30 dienų$ 0+10.83%
60 dienų$ 0-88.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra Wife Changing Money (WIFE)

WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wife Changing Money (WIFE) išteklius

Oficiali svetainė

Wife Changing Money kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wife Changing Money (WIFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wife Changing Money (WIFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wife Changing Money prognozes.

Peržiūrėkite Wife Changing Money kainos prognozę dabar!

WIFE į vietos valiutas

Wife Changing Money (WIFE) Tokenomika

Supratimas apie Wife Changing Money (WIFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WIFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wife Changing Money (WIFE)

Kiek Wife Changing Money(WIFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WIFE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WIFE į USD kaina?
Dabartinė WIFE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wife Changing Money rinkos kapitalizacija?
WIFE rinkos kapitalizacija yra $ 69.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WIFE apyvartoje?
WIFE apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WIFE kaina?
WIFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00101979USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WIFE kaina?
WIFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WIFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WIFE yra --USD.
Ar WIFE kaina šiais metais kils?
WIFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WIFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
