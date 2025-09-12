WickedBet Casino kaina (WIK)
WickedBet Casino (WIK) realiojo laiko kaina yra $0.00377084. Per pastarąsias 24 valandas WIK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00369798 iki aukščiausios $ 0.00377084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WIK kaina yra $ 0.211205, o žemiausia – $ 0.00307217.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WIK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė WickedBet Casino rinkos kapitalizacija yra $ 131.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WIK apyvartoje yra 34.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 69446602.86460438. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.87K
Šiandienos WickedBet Casino kainos pokytis į USD: $ 0.
WickedBet Casino 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007345456.
WickedBet Casino 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009179461.
WickedBet Casino 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000901711323731887.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.96%
|30 dienų
|$ -0.0007345456
|-19.47%
|60 dienų
|$ -0.0009179461
|-24.34%
|90 dienų
|$ -0.000901711323731887
|-19.29%
Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: - Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: - Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: - Discounts on our platform. - Early Access to our currently USDT based Casino. - A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena. - Higher level access within our affiliate system. - Scaling rewards via our daily log in faucet system.
