Whyyoutouzhele kaina (LI)
-0.69%
+1.13%
+11.17%
+11.17%
Whyyoutouzhele (LI) realiojo laiko kaina yra $0.00149301. Per pastarąsias 24 valandas LI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00146718 iki aukščiausios $ 0.00150506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LI kaina yra $ 0.0054183, o žemiausia – $ 0.00103515.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LI per pastarąją valandą pasikeitė -0.69%, per 24 valandas – +1.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Whyyoutouzhele rinkos kapitalizacija yra $ 1.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LI apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999932149.463586. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.49M
Šiandienos Whyyoutouzhele kainos pokytis į USD: $ 0.
Whyyoutouzhele 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001037353.
Whyyoutouzhele 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001140051.
Whyyoutouzhele 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003507394375482264.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.13%
|30 dienų
|$ +0.0001037353
|+6.95%
|60 dienų
|$ -0.0001140051
|-7.63%
|90 dienų
|$ -0.0003507394375482264
|-19.02%
The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.
Supratimas apie Whyyoutouzhele (LI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.